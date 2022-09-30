Дэвид Бекхэм отругал своего сына Бруклина из-за семейной ссоры, которая затянулась. Новая жена 23-летнего сына футболиста встряла в серьезный конфликт с Викторией Бекхэм.

Ссора между отцом и сыном считается редкостью в семье звезд — конфликт произошел из-за интервью 27-летней жены Бруклина Николы Пельтц. Актриса заявила, что ее свекровь отказалась от пошива ее свадебного платья.

— Мы не делаем этого в нашей семье — и ты знаешь это. Что будет дальше, зависит от вас, но с драмой покончено, — заявил Бекхэм своему сыну.

Источники подтверждают, что такие ссоры большая редкость для семьи футболиста.

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— Я не думаю, что Дэвид когда-либо выходил из себя во время разговоров с Бруклином или имел повод говорить с ним резко, но теперь это произошло, — сообщил инсайдер.

Известно, что глава семейства был недоволен тем, что ссору вынесли за пределы дома. К тому же, он видит, как сын отдаляется от семейства с момента женитьбы в апреле 2022 года. Футболист также защищает свою жену Викторию, чья репутация могла получить удар на фоне скандала.

Многие начали сравнивать раскол в семье с аналогичной ситуацией в королевской семье, когда принц Гарри и Меган отказались от всего ради спокойной жизни в США.