Американську модель Беллу Хадід одягли в рідку сукню на показі нової колекції французького бренду Coperni в рамках Паризького тижня моди.

Зірка з’явилася на подіумі топлес, все, що було на ній – бікіні. Згодом на неї розпилили білий спрей з балончика, який перетворився в обтислу сукню з розрізом і відкритими плечима.

Винахідник спрею – Манель Торрес. Він створив його зі спеціальних бавовняних і синтетичних волокон, які тверднуть і перетворюються в придатну для носіння тканину. Технологія має назву Fabrican і була запатентована ще в 2000-х роках.

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Coperni – паризький бренд одягу та аксесуарів, створений Себастьяном Мейєром і Арно Вайяном в 2013 році.