Американская блогерша Кайли Дженнер появилась на Неделе моды в Париже с осветленными бровями. Новый тренд набирает обороты, и теперь мировые звезды испытывают его на себе, в том числе жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц, также присутствовавшая на модном мероприятии.

Снимками в необычном образе Кайли опубликовала в Instagram.

Блогер появилась на публике в коричневом длинном облегающем платье. Дополнила свой образ Кайли ярко-голубой обувью, очками и собранными волосами.

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Для Дженнер это не первое отбеливание бровей — ранее она решилась на этот шаг еще в 2015 году для съемок в журнале Elle Canada. После этого она появилась со светлыми бровями на Met Gala.

Что касается других звезд, то Бекхэм и Пельтц посетили показ Valentino. 27-летняя актриса появилась на публике в черном лифчике под прозрачной блузкой с высоким воротником. На низ она выбрала джинсы оверсайз. Весь свой образ она дополнила высветленными бровями.

Впрочем, в семье Бекхэм не все так гладко, как может показаться — совсем недавно глава семьи Дэвид отругал своего сына Бруклина за высказывания его новой жены Николы. Известно, что близкие футболиста не очень любят ссориться друг с другом, но в этот раз это была вынужденная мера.