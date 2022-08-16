Співачка Тіна Кароль поділилася архівним відео.

В Instagram вона оприлюднила ролик, у якому співає 14-річною. Тоді юна співачка виступала ще під справжнім ім’ям – Тетяна Ліберман.

На сцені юна артистка виконала пісню Твоя мелодія. Вона постала в чорній латексній сукні-міні та на підборах у тон. Волосся Тіна Кароль зібрала у високий хвіст.

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Примітно, що вже тоді виконавиця фарбувала губи червоною помадою, що досі збереглося в її стилі.

– Крізь терни до зірок! Мрія завжди перемагає. Мріємо сміливо, – написала артистка.

Шанувальники 37-річної Тіни Кароль оцінили її архівне відео, зауваживши, що вже тоді у неї було видно характер.

Вже в ті юні роки сяяла найяскравіше.

Відчувається характер.

Така маленька та талановита Тіна.

Зірка, вже тоді було видно.

Ух ти! Яка дівчинка трансформувалася з роками в королеву!

Голос не впізнати!

Приклад, як можна досягти своїх мрій!

Як чудово бачити такий розвиток! Захоплююсь! – Пишуть користувачі мережі.

Артистка іноді публікує архівні відео та фото. Нещодавно Тіна Кароль зворушила спогадом про покійного чоловіка.

Вона показала їхній спільний кадр у день їхнього весілля. 15 червня 2008 року артистка та бізнесмен одружилися.