Певица Тина Кароль поделилась архивным видео.
В Instagram она обнародовала ролик, в котором поет 14-летней. Тогда юная певица выступала еще под настоящим именем — Татьяна Либерман.
На сцене юная артистка исполнила песню Твоя мелодія. Она предстала в черном латексном платье-мини и на каблуках в тон. Волосы Тина Кароль собрала в высокий хвост.
Примечательно, что уже тогда исполнительница красила губы красной помадой, что до сих пор сохранилось в ее стиле.
— Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело, — написала артистка.
Поклонники 37-летней Тины Кароль оценили ее архивное видео, отметив, что уже тогда у нее был виден характер.
- Уже в те юные годы сияла ярче всех.
- Чувствуется характер.
- Такая маленькая и талантливая Тина.
- Звезда, уже тогда было видно.
- Ух ты! Какая девочка трансформировалась с годами в королеву!
- Голос не узнать!
- Пример, как можно достичь своих мечтаний!
- Как здорово видеть такое развитие! Восхищаюсь! — пишут пользователи сети.
Артистка иногда публикует архивные видео и фото. Недавно Тина Кароль растрогала воспоминанием о покойном муже.
Она показала совместный кадр в день их свадьбы. 15 июня 2008 года артистка и бизнесмен поженились.