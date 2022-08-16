Певица Тина Кароль поделилась архивным видео.

В Instagram она обнародовала ролик, в котором поет 14-летней. Тогда юная певица выступала еще под настоящим именем — Татьяна Либерман.

На сцене юная артистка исполнила песню Твоя мелодія. Она предстала в черном латексном платье-мини и на каблуках в тон. Волосы Тина Кароль собрала в высокий хвост.

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Примечательно, что уже тогда исполнительница красила губы красной помадой, что до сих пор сохранилось в ее стиле.

— Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело, — написала артистка.

Поклонники 37-летней Тины Кароль оценили ее архивное видео, отметив, что уже тогда у нее был виден характер.

Уже в те юные годы сияла ярче всех.

Чувствуется характер.

Такая маленькая и талантливая Тина.

Звезда, уже тогда было видно.

Ух ты! Какая девочка трансформировалась с годами в королеву!

Голос не узнать!

Пример, как можно достичь своих мечтаний!

Как здорово видеть такое развитие! Восхищаюсь! — пишут пользователи сети.

Артистка иногда публикует архивные видео и фото. Недавно Тина Кароль растрогала воспоминанием о покойном муже.

Она показала совместный кадр в день их свадьбы. 15 июня 2008 года артистка и бизнесмен поженились.