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Выступала еще под настоящим именем: Тина Кароль показала архивное видео

16 августа 2022, 10:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Выступала еще под настоящим именем: Тина Кароль показала архивное видео
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль поделилась архивным видео.

В Instagram она обнародовала ролик, в котором поет 14-летней. Тогда юная певица выступала еще под настоящим именем — Татьяна Либерман.

На сцене юная артистка исполнила песню Твоя мелодія. Она предстала в черном латексном платье-мини и на каблуках в тон. Волосы Тина Кароль собрала в высокий хвост.

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Примечательно, что уже тогда исполнительница красила губы красной помадой, что до сих пор сохранилось в ее стиле.

— Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает. Мечтаем смело, — написала артистка.

Поклонники 37-летней Тины Кароль оценили ее архивное видео, отметив, что уже тогда у нее был виден характер.

  • Уже в те юные годы сияла ярче всех.
  • Чувствуется характер.
  • Такая маленькая и талантливая Тина.
  • Звезда, уже тогда было видно.
  • Ух ты! Какая девочка трансформировалась с годами в королеву!
  • Голос не узнать!
  • Пример, как можно достичь своих мечтаний!
  • Как здорово видеть такое развитие! Восхищаюсь! — пишут пользователи сети.
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Артистка иногда публикует архивные видео и фото. Недавно Тина Кароль растрогала воспоминанием о покойном муже.

Она показала совместный кадр в день их свадьбы. 15 июня 2008 года артистка и бизнесмен поженились.

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