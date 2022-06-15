Співачка Тіна Кароль згадала свого покійного чоловіка Євгена Огіра у день їхнього весілля. 15 червня 2008 року артистка та бізнесмен одружилися. У 2022 році вони відзначили б 14-річчя шлюбу.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила кадр, на якому зображені їхні руки з обручками. Також зірка додала зворушливий напис.

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– Ми вічність. Знаю, що дивишся, – написала Тіна Кароль.

Нагадаємо, в 2013 році Тіна Кароль пережила сильну сімейну трагедію. Тоді помер її чоловік Євген Огір, який тривалий час боровся із раком шлунка.

У 2008 році в подружжя народився син Веніамін. Хлопчику 13 років і він навчається у Великій Британії.

Раніше Тіна Кароль публічно згадала чоловіка на річницю його смерті – 28 квітня. Тоді вона поділилася фото, на якому вони постали разом із новонародженим сином.

Співачка зазначила, що її рана ніколи не загоїться.