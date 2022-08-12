Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Тіна Кароль подарувала квартиру сім’ї хлопчика, який вів щоденник у Маріуполі

12 Серпня 2022, 15:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль подарувала квартиру сім’ї дев’ятирічного Єгора Кравцова, який вів особистий щоденник під обстрілами в зруйнованому російськими окупантами Маріуполі.

Після того, як сім’ї хлопчика вдалося вибратися з окупації, небайдужі українці дозволили їм улітку пожити в київській квартирі безкоштовно. Дізнавшись, що вони не мають житла, Тіна Кароль вирішила зробити дорогий і дуже потрібний подарунок. Про це розповіли під час телемарафону Єдині новини.

Зараз дивляться

За словами мами хлопчика, одного разу з нею зв’язався менеджер співачки, поцікавившись, чи є в них власне житло.

– Сказавши, що вона читає на концертах щоденник, він спитав, чи є де нам жити. Я сказала, що ні, і він сказав, що Тіна Кароль хоче подарувати нам квартиру. Це був шок, – зізнається жінка.

Уже невдовзі родина поїде до міста Бурштин Івано-Франківської області. Саме там артистка купила для них квартиру та одразу меблювала. Поруч ліс, озеро, майданчики для ігор.

Слова із щоденника хлопчика, очевидно, знають не лише в Україні, а й за її межами. Саме йому належать такі фрази, як Мені 8 років, сестрі – 15, мамі – 38 і вона потребує перев’язки… Я втратив двох собак, бабусю Галю та улюблене місто Маріуполь.

Читайте також:
Тіна Кароль подарувала квартиру сім’ї хлопчика, який вів щоденник у МаріуполіСкоро ми побачимося: Тіна Кароль про те, з ким розлучила її війна

Теги
Тіна Кароль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь