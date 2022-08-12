Співачка Тіна Кароль подарувала квартиру сім’ї дев’ятирічного Єгора Кравцова, який вів особистий щоденник під обстрілами в зруйнованому російськими окупантами Маріуполі.

Після того, як сім’ї хлопчика вдалося вибратися з окупації, небайдужі українці дозволили їм улітку пожити в київській квартирі безкоштовно. Дізнавшись, що вони не мають житла, Тіна Кароль вирішила зробити дорогий і дуже потрібний подарунок. Про це розповіли під час телемарафону Єдині новини.

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За словами мами хлопчика, одного разу з нею зв’язався менеджер співачки, поцікавившись, чи є в них власне житло.

– Сказавши, що вона читає на концертах щоденник, він спитав, чи є де нам жити. Я сказала, що ні, і він сказав, що Тіна Кароль хоче подарувати нам квартиру. Це був шок, – зізнається жінка.

Уже невдовзі родина поїде до міста Бурштин Івано-Франківської області. Саме там артистка купила для них квартиру та одразу меблювала. Поруч ліс, озеро, майданчики для ігор.

Слова із щоденника хлопчика, очевидно, знають не лише в Україні, а й за її межами. Саме йому належать такі фрази, як Мені 8 років, сестрі – 15, мамі – 38 і вона потребує перев’язки… Я втратив двох собак, бабусю Галю та улюблене місто Маріуполь.