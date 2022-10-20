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Вистояв тільки камін: волонтери розібрали вщент зруйнований будинок Харчишина

20 Жовтня 2022, 17:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вистояв тільки камін: волонтери розібрали вщент зруйнований будинок Харчишина

Волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробрат допомогли розібрати завали зруйнованого будинку лідера гурту Друга Ріка Валерія Харчишина під Гостомелем.

Вони виїжджали на місце зруйнованого житла і ліквідовували наслідки прильоту ворожої артилерії. Допомагав волонтерам і сам Валерій.

Вистояв тільки камін: волонтери розібрали вщент зруйнований будинок Харчишина / 2 зображення

Щоб повністю завершити розбирання завалів, потрібен ще один виїзд добробратців.

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Нагадаємо, наприкінці березня російські військові знищили будинок Валерія Харчишина. Внаслідок ворожих обстрілів будівля згоріла дотла.

Тоді музикант ділився, що в цьому будинку виросли його троє синів, а будував він його за всі гроші, які вдалося заробити на той момент.

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Фото: Добробрат

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