Російські військові знищили будинок українського співака та лідера гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Дім був розташований під Гостомелем, де зараз тривають бої.

На особистій сторінці в Instagram артист повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів будівля згоріла вщент.

На щастя, сім’я Харчишина виїхала з будинку, і зараз перебуває за кордоном. У домі залишилося дві кішки, яких Валерій періодично годував. Наразі невідомо чи вижили тварини.

– Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок – їхній дім. Їхня Україна. Їм нема куди повернутися, – написав Харчишин.

Валерій зізнавя, що досі не розповів про це своїм дітям, зокрема старшому синові, який боронить Україну та свій дім у теробороні.

– Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки, – додав Харчишин.

Нагадаємо, що 14 березня російські загарбники зруйнували будинок Ігора Кондратюка. Снаряд пошкодив фасад дому, вибив усі вікна та зруйнував огорожу. До речі, саме цього дня Ігор відзначав 60-річчя.