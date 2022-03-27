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Це частина мого життя: окупанти знищили будинок Валерія Харчишина

28 Березня 2022, 02:43
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Валерій Харчишин

Російські військові знищили будинок українського співака та лідера гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Дім був розташований під Гостомелем, де зараз тривають бої.

На особистій сторінці в Instagram артист повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів будівля згоріла вщент.

На щастя, сім’я Харчишина виїхала з будинку, і зараз перебуває за кордоном. У домі залишилося дві кішки, яких Валерій періодично годував. Наразі невідомо чи вижили тварини.

– Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок – їхній дім. Їхня Україна. Їм нема куди повернутися, – написав Харчишин.

Валерій зізнавя, що досі не розповів про це своїм дітям, зокрема старшому синові, який боронить Україну та свій дім у теробороні.

– Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки, – додав Харчишин.

Нагадаємо, що 14 березня російські загарбники зруйнували будинок Ігора Кондратюка. Снаряд пошкодив фасад дому, вибив усі вікна та зруйнував огорожу. До речі, саме цього дня Ігор відзначав 60-річчя.

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Теги
Війна в Україні , Валерій Харчишин
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