Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин показав, що залишилося після його будинку після ворожого обстрілу.

В Instagram музикант оприлюднив знімок, на якому видно, що його будинок повністю згорів, проте Харчишин сказав, що публікує фото лише для привернення уваги.

– Так, це будинок, де жили мої діти. Старший зараз на фронті. Фото публікую вперше, але винятково для привернення уваги. Далі до мети цього звернення. Не секрет, що для посилення позицій на північному фронті формуються нові підрозділи ЗСУ. Один із них, у який вступив мій брат, потребує допомоги. Держава забезпечила зброєю та одягом, – написав Валерій.

Артист повідомив, що загальна вартість необхідного спорядження у €27 тис. Також він оприлюднив список від командира.

– За кілька днів хлопці їдуть “на роботу”. Буду вдячний за ваш внесок у захист наших сімей та будинків, – сказав Харчишин.

Наприкінці березня окупанти знищили будинок Валерія Харчишина. Він був розташований під Гостомелем.

Фото: Валерій Харчишин