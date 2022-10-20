Волонтеры добровольческого строительного батальона Добробрат помогли разобрать завалы разрушенного дома лидера группы Друга ріка Валерия Харчишина под Гостомелем.
Они выезжали на место разрушенного жилья и ликвидировали последствия прилета вражеской артиллерии. Помогал волонтерам и сам Валерий.
Для полного завершения разборов завалов потребуется еще один выезд добробратцев.
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Напомним, в конце марта российские военные уничтожили дом Валерия Харчишина. В результате вражеских обстрелов здание сгорело дотла.
Тогда музыкант делился, что в этом доме выросли его трое сыновей, а строил он его за все деньги, которые удалось заработать на тот момент.
Фото: Добробрат