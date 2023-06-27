Шанувальник-переслідувач знайшов номер співачки Злати Огнєвіч і тепер надзвонює їй.

Виконавиця поверталася з поїздки в Україну, про що розповіла у своєму Instagram. Каже, цей чоловік дзвонив їй, щоб запитати, який у неї вагон поїзда, щоб нібито викликати їй таксі.

– Я не в шоці, я вже звикла, таких людей багато. Поки що нічого не роблю з цим, оскільки він не агресивний, але він надзвонює до мого будинку консьєржу і питає, коли я повернуся і чи вдома я. У мене ще трохи побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії щодо нього, – зазначила Злата.

Також виконавиця додала, що поки що це не агресія, а тому вона нічого зробити не може.

– Може, депутати колись стануть на захист українських жінок? Я знаю, що така історія не тільки в мене… Є набагато гірші випадки, але терпіння моє закінчується, – наголосила Огнєвіч.

Раніше Огнєвіч розповіла, що в неї з’явився новий настирливий шанувальник. Чоловік приходить до неї під будинок, приносить квіти, а одного разу вони навіть зіткнулися.

Це не перший такий випадок у Злати. До цього її три роки переслідував чоловік на ім’я Вадим Лебедєв і погрожував їй. Тоді вона написала заяву в поліцію.