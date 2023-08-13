История певицы Златы Огневич с преследователем набирает обороты. Теперь мужчина по имени Роман следит за отметками исполнительницы в Instagram.

Так, Злата показала лицо сталкера, отметив, что он пришел в заведение, в котором она была. В совпадения Огневич не верит, а потому понимает, что преследователь мониторит ее соцсеть, чтобы знать, где она находится, и приезжает в то же места.

— Я ни за что не поверю, что господин Роман среди сотни заведений Киева выбрал именно то, в котором находилась я, и который отметила в stories. Человек знал, куда идти и как найти, я не верю, что это просто совпадение, — отметила Огневич.

Артистка записала видео на фоне полицейского участка, подчеркнув, что Роман уже там был недавно, но сейчас она его вновь приглашает прийти на собеседование, чтобы поговорить.

— Из-за этих сталкеров я не буду менять жизнь. Бояться, оглядываться по сторонам. Я как делала отметки в Instagram, так и буду делать. Просто есть закон, полиция, которая будет работать с человеком, что решил, что може меня преследовать. Я давно могла бы применить другие меры, но я за законную деятельность и влияние на таких преследователей, — сказала Огневич.

Также Злата выразила негодование по поводу того, что нет действенного закона, который защищает женщин от домогательства.

Напомним, ранее Огневич рассказывала, что у нее появился новый назойливый поклонник. Мужчина приходит к ней под дом, приносит цветы, спрашивает у консьержа, когда артистка будет дома.

После преследователь нашел номер телефона Огневич и звонил ей. Сперва Злата пыталась сама все решить, однако мужчина не переставал преследовать ее, а потому она была вынуждена обратиться в полицию.