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Вистава під час війни та Бандерівське смузі: Дмитро Суржиков про своє волонтерство

18 Квітня 2022, 10:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Суржиков

Український актор Дмитро Суржиков розповів про волонтерство на фоні війни з Росією. Дмитро поділився подробицями про вистави під час війни, а також про проєкт Бандерівське смузі.

– Я вважаю, що зараз байдужих українців немає, і кожен має робити щось корисне на своєму місці. Зараз ми збираємо кошти для ЗСУ – робимо це так, як можемо. Я зіграв благодійну виставу, і це робитиму і далі – гроші збираються, і це приємно, – розповів Суржиков.

Актор додав, що займається не лише виступами – є й інші важливі проєкти, корисні у війні з Росією.

– Ми знімаємо гостросатиричні скетчі на тему того, що зараз відбувається у країні. Мета роликів – підтримати українців у цей час. Зараз на наших руках уже шість скетчів, і ми думаємо над тим, де їх розмістити. Проєкт отримав назву Бандерівське смузі, – поділився Дмитро.

Не лише українські актори докладають усіх зусиль, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Російський актор театру та кіно Олександр Феклістов записав відеозвернення, де висловив українським колегам слова солідарності. Він заявив, що відчуває сором і ганьбу, але це ніщо у порівнянні з тим, що терпить Україна.

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Теги
Актор , Війна в Україні
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