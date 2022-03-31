Українська акторка Наталка Денисенко висловилася про російських акторів, які мовчать про війну. Вона зазначила, що намагалася достукатися до них та писала їм у перші дні.

За словами Наталки, в перший день війни вона написала всім, кому могла.

– Я благала, я казала: Послухайте, у нас відбувається геноцид, повномасштабна війна. Не мовчіть, виходьте, говоріть. Це був або ігнор, або одна колега Галина Безрук – акторка, українка, яка постійно знімалася в нас, сказала, що боїться, оскільки її посадять на 15 років… Діма Плеча сказав: Наталочко, ми молимося за вас. Я сподіваюся, що це все скінчиться, – розповіла акторка.

Згадала Наталка й актора Антона Батирьова, який підтримав війну Росії проти України. Не розуміє Денисенко й позицію кінорежисера Оксани Байрак.

– Вона і туди, і сюди, і за українців, і за “братський” народ Росії. Не братський він нам народ від самого початку, з X сторіччя, – зауважила акторка.

Денисенко зазначила, що наразі в неї багато ненависті до всього, що називається Росія, російське, росіяни.

– Я написала акторці Жені Лозі, яка знімалася в нас, що не дай Бог вона ступить на нашу землю… Ми повинні зрозуміти, що ці люди нам не брати. Я сподіваюся, що в мене зміниться цей гнів та ненависть до цих людей, які допустили цей терор і цю війну. Дуже складно жити з такою ненавистю у серці, – зізналася Наталка.

Раніше зірки серіалу Кріпосна звернулися до поляків. У відеозверненні до польського народу з’явилися Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Олеся Жураковська та інші.

Вони виступили польською мовою, подякувавши нашим сусідам за допомогу на кордонах, на вулицях, у ЗМІ та у своїх будинках.