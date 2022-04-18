Украинский актер Дмитрий Суржиков рассказал о волонтерстве на фоне войны с Россией. Дмитрий поделился подробностями о спектаклях во время войны, а также о проекте Бандерівське смузі.

— Я считаю, что сейчас безразличных украинцев нет, и каждый должен делать что-то полезное на своем месте. Сейчас мы собираем средства для ВСУ — делаем это так, как можем. Я сыграл благотворительный спектакль, и буду это делать и дальше — деньги собираются, и это приятно, — рассказал Суржиков.

Актер добавил, что занимается не только выступлениями — есть и другие важные проекты, которые полезны в войне с Россией.

— Мы снимаем остро сатирические скетчи на тему того, что сейчас происходит в стране. Цель роликов — поддержать украинцев в это время. Сейчас на наших руках уже шесть скетчей, и мы думаем над тем, где их разместить. Проект получил название Бандерівське смузі, — поделился Дмитрий.

Не только украинские актеры прикладывают всех усилий, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Российский актер театра и кино Александр Феклистов записал видеообращение, где выразил украинским коллегам слова солидарности. Он заявил, что испытывает стыд и позор, но это ничто в сравнении с тем, что терпит Украина.