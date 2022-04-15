Російський актор Олександр Феклістов записав відеозвернення до українських колег, висловивши їм слова солідарності.

Зірка комедійного серіалу Свати сказав, що вони в Росії відчувають неймовірний сором і ганьбу, проте це все дрібниці, порівняно з тим, що терпить Україна.

Він поділився історією з життя, розповівши про свою виховательку з дитячого садка.

– Якщо ти не засинав у тиху годину, вона дуже сильно тиснула на очі, щоб заснув. З 24 лютого нам намагаються закрити не лише очі, а й вуха. Проте ми бачимо і чуємо про ваше горе. Висловлюємо свою солідарність, – сказав Феклістов.

Актор розповів про дядька, який під час Великої Вітчизняної війни зник безвісти під Києвом.

– Я не розумію, навіщо ми це повторюємо. Це дуже боляче і гірко. Ми з вами, – підсумував Олександр.

Российский актер Александр Феклистов pic.twitter.com/3NHEJguH68 — Рустем Адагамов (@adagamov) April 14, 2022

З 24 лютого всі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди бажають Україні миру та виступають проти дій Росії, яка розпочала в нашій країні повномасштабну війну.

Висловлюються проти не лише українські та закордонні зірки, а й російські. Хто з російських артистів виступив проти дій Путіна – читайте на Фактах ICTV.