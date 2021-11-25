В 11 випуску романтичного реаліті Холостячка 2 повернеться психолог і блогер Роман Свечкоренко.

Він знову боротиметься за серце Злати Огнєвіч з іншими чоловіками. Такий поворот подій стане неочікуваним як для учасників шоу, так і для самої Холостячки.

– Для мене це було величезною несподіванкою. Значить він все таки вирішив питання з розлученням і хоче поборотися за моє серце, – сказала Злата.

В анонсі до 11 випуску можна побачити, що чоловіки обурені поверненням Роми. Але Свечкоренка це не турбує, оскільки від прийшов до Злати.

– Мені байдуже, що вони там думають. Я хочу, щоб наша історія продовжувалася, – сказав Свечкоренко.

Наразі у шоу Холостячка 2 залишилося ще троє учасників. Серед них – Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата.

Нагадаємо, що Роман Свечкоренко покинув шоу Холостячка у шостому випуску. Злата вирішила попрощатися з чоловіком після того, як дізналася, що він досі офіційно не розлучений зі своєю дружиною.

Це стало відомо завдяки поліграфу, який Рома проходив разом з іншими учасниками шоу. У своє виправдання він сказав, що перебуває в процесі розлучення і його нічого не пов’язує з дружиною, крім дитини.

Однак на церемонії троянд Злата Огнєвіч не вручила чоловіку бутоньєрку. Вона зазначила, що Роман може повернутися на проект у будь-який час, але тільки після офіційного розлучення.