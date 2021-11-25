В 11 выпуске романтического реалити Холостячка 2 вернется психолог и блогер Роман Свечкоренко.

Он снова будет бороться за сердце Златы Огневич с другими мужчинами. Такой поворот событий станет неожиданным как для участников шоу, так и для самой Холостячки.

– Для меня это было огромной неожиданностью. Значит он все же решил вопрос с разводом и хочет побороться за мое сердце, — сказала Злата.

В анонсе к 11 выпуску можно увидеть, что мужчины возмущены возвращением Ромы. Но Свечкоренко это не беспокоит, поскольку он пришел к Злате.

– Мне все равно, что они там думают. Я хочу, чтобы наша история продолжалась, – сказал Свечкоренко.

На данный момент в шоу Холостячка 2 осталось еще трое участников. Среди них – Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

Напомним, что Роман Свечкоренко покинул шоу Холостячка в шестом выпуске. Злата решила попрощаться с мужчиной после того, как узнала, что он до сих пор официально не разведен со своей женой.

Это стало известно благодаря полиграфу, который Рома проходил вместе с другими участниками шоу. В свое оправдание он сказал, что находится в процессе развода и его ничего не связывает с женой, кроме ребенка.

Однако на церемонии роз Злата Огневич не вручила мужчине бутоньерку. Она отметила, что Роман может вернуться на проект в любое время, но только после официального развода.