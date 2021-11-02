Психолог та учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Роман Свечкоренко зізнався, чи був у нього секс утрьох. Також чоловік розповів, як ставиться до знайомств у соціальних мережах.

Відповідаючи на запитання підписників у Instagram-stories, Свечкоренко вирішив бути повністю відвертим і зачепив доволі інтимні теми. Так, хтось із шанувальників поцікавився, чи був у Романа секс утрьох, на що він відповів: “так”.



Також постало питання, з відповіді на яке очевидно, що Свечкоренко був із двома дівчатами.

Поцікавилися шанувальники і про те, як Роман ставиться до знайомств у Instagram. Чоловік зазначив, що проти нічого не має.

– Я взагалі схиляюся до того, що немає жодних рамок, де і як можна знайомитися. Якщо тобі з людиною комфортно, добре та цікаво, яка різниця, як ви познайомилися? Соціальні мережі – це наша реальність та життя. Мене дивують люди, які до подібного ставляться негативно, – наголосив він.

Нагадаємо, Роман Свечкоренко залишив реаліті-шоу Холостячка 2 в шостому випуску. Чоловік боровся за серце головної героїні Злати Огнєвіч, проте виявилося, що він офіційно не розлучився зі своєю дружиною, з якою закінчив стосунки задовго до проекту.

Злата Огнєвіч дала чоловікові шанс і зазначила, що чекає на його повернення, проте тільки після розлучення. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Роман Свечкоренко розповів про “таємний” шлюб та повернення на Холостячку.