Чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов розповів, як відреагував на слова дружини про те, що вона “при надії”.

Чоловік зізнався, що дуже зрадів.

– У мене випала з рук чашка кави, втекло молоко, злетіли продажі квитків на проекти, випало два сивих волоски. Я знову помолодшав і став щасливим. Насправді я зрадів, але подумав, як таке можливо, що я не знаю про вагітність своєї дружини, – розповів Олександр.

У той час, поки чоловік недовго тішився, Катерина приймала привітання від колег.

– Я не встигла зайти в роздягальню, а мій телефон уже горів від кількості дзвінків і повідомлень. Мені дзвонив імпресаріо, каже: Катю, я тебе, звичайно, вітаю, але що, ми тепер скасовуємо всі гастролі? – поділилася Кухар.

Нагадаємо, що в жовтні в ефірі одного з телеканалів Катерина Кухар натякнула на свою вагітність. Балерина заявила, що перебуває “при надії”, після чого в ефірі зависло секундне мовчання.

Згодом Катерина пояснила свої слова, заявивши, що мала на увазі творчу надію, оскільки виношувала ідею міжнародного фестивалю Серж Ліфар де ля данс.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов уже виховують двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію.