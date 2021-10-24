Народна артистка України та балерина Катерина Кухар чекає на дитину. Про свою вагітність вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

Українська зірка вже має двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію. Кухар перебуває у шлюбі з Олександром Стояновим – артистом балету, народним та заслуженим артистом України.

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В телеефірі вона розповіла, що при надії. Це буде третя спільна дитина Катерини Кухар та Олександра Стоянова.

У 2019 році стало відомо, що подружжя офіційно зареєстрували свої стосунки після 10 років спільного життя. Тоді пара запросила на урочисту церемонію лише найближчих людей.

Катерина Кухар — народна артистка України, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. У липні 2020 року вона стала директором Київського державного хореографічного училища.

Виступи зірки можна побачити у парі з різними відомими артистами балету. Серед них – Олександр Стоянов, Клаудіо Ковьєлло, Адамжан Бахтіяр, Еріс Нєжа, Леонід Сарафанов, Джозеф Гатті, Кер Жеремі-Луп, Янг Гю Чой та інші.

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Фото: Катерина Кухар