Балерина Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки щодо третьої вагітності. За словами зірки, вона не чекає на дитину, а всього лиш перебуває при творчій надії.

– Мене весь тиждень питали щодо моєї вагітності. Так, я справді при надії, але при творчій надії, – сказала Кухар в ефірі одного з українських телеканалів.

Нагадаємо, минулого тижня в ефірі Танців із зірками Катерина Кухар натякнула на ймовірну вагітність. Зірка пояснила свою надмірну емоційність після номеру тим, що перебуває “при надії”.

Жодних подробиць балерина більше не розкрила, відтак у ЗМІ миттєво поширилися новини про третю вагітність Кухар.

Зірка перебуває у шлюбі з артистом балету Олександром Стояновим і вже виховує двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію.