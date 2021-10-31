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Кухар вперше прокоментувала чутки про вагітність

31 Жовтня 2021, 21:35 Марина Корзун
Кухар вперше прокоментувала чутки про вагітність

Балерина Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки щодо третьої вагітності. За словами зірки, вона не чекає на дитину, а всього лиш перебуває при творчій надії.

– Мене весь тиждень питали щодо моєї вагітності. Так, я справді при надії, але при творчій надії, – сказала Кухар в ефірі одного з українських телеканалів.

Нагадаємо, минулого тижня в ефірі Танців із зірками Катерина Кухар натякнула на ймовірну вагітність. Зірка пояснила свою надмірну емоційність після номеру тим, що перебуває “при надії”.

Жодних подробиць балерина більше не розкрила, відтак у ЗМІ миттєво поширилися новини про третю вагітність Кухар.

Зірка перебуває у шлюбі з артистом балету Олександром Стояновим і вже виховує двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію.

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Теги
Балет , вагітність
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