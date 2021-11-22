Муж украинской балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов рассказал, как отреагировал на слова жены о том, что она находится “при надежде”.

Мужчина признался, что очень обрадовался.

— У меня выпала из рук чашка кофе, убежало молоко, взлетели продажи билетов на проекты, выпало два седых волоса. Я снова помолодел и стал счастливым. На самом деле я обрадовался, но подумал, как такое может быть, что я не знаю о беременности своей жены, — рассказал Александр.

В то время, пока мужчина недолго радовался, Екатерина принимала поздравления от коллег.

— Я не успела зайти в раздевалку, а мой телефон уже горел от количества звонков и сообщений. Мне звонил импрессарио, говорит: Катя, я тебя, конечно, поздравляю, но так что, мы теперь отменяем все гастроли? — поделилась Кухарь.

Напомним, что в октябре в эфире одного из телеканалов Екатерина Кухар намекнула на свою беременность. Балерина заявила, что находится “при надежде”, после чего в эфире повисло молчание на несколько секунд.

Позже Екатерина объяснила свои слова, заявив, что имела в виду творческую надежду, поскольку вынашивала идею международного фестиваля Серж Лифарь де ля данс.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов уже воспитывают двоих детей — сына Тимура и дочь Анастасию.