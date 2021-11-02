Українська акторка Наталка Денисенко показала бекстейдж зі зйомок костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов.

Артистка опублікувала серію Instagram-stories, в яких показала лаштунки, репетиції, акторів та знімальну групу.

Показала Денисенко й свого чоловіка, актора Андрія Федінчика, якому також дісталася роль у третьому сезоні Кріпосної. Акторка пожартувала, що в гримі він схожий на співака Олега Винника.

– Це що Винник? Олегу, дай мені автограф, будь ласка. Що треба робити, щоб його отримати? – сміючись сказала Наталка.

Також вона показала, як насправді поводиться на зйомках. Заінтригувала акторка й незвичайним виглядом Федінчика, в якому він з’явиться в одній зі сцен.

– Не можу показати вам, але, повірте, це буде несподівано. І це буде не той грим, який я показувала раніше, – написала Денисенко.

У драмі Кріпосна. Жадана любов Наталка Денисенко виконує роль Лариси Червінської – дружини суворого поміщика Петра, якого грає актор Станіслав Боклан.

Нагадаємо, що прем’єра довгоочікуваного продовження серіалу Кріпосна відбулася 1 листопада о 20.15 в ефірі телеканалу СТБ.

Костюмована драма нарешті відкриє завісу і розкриє таємниці майбутнього головних героїв. Чим продовжиться легендарна історія – читайте на Фактах ICTV.