Сьогодні, 1 листопада, о 20.15 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного продовження серіалу Кріпосна. Жадана любов.

Костюмована мелодрама нарешті відкриє завісу та розкриє таємниці майбутнього головних героїв. Окрім улюблених персонажів з’являться і нові, не менш цікаві та душевні.

Серед них ― крамар Карпо Мальований, якого зіграв талановитий український актор Віктор Жданов.

Карпо — харизматичний київський крамар. Дорослий, мудрий, працьовитий і чесний чоловік, за плечима в якого нелегка доля. Своєю працею і потом він створив ту невелику справу, яку любить і плекає. Йому довіряють, а він намагається бути чесним, передовсім сам із собою.

– Це киянин, який працює у своїй лавці. Має двох синів, дві невістки. Він любить свою справу, своїх дітей, свій край, де живе. Такий самий, як і всі. Проста людина. Так, він десь спотикається, — знав би, де впав, солому підстелив би, розумієте? Десь розчаровується, десь відчуває, що його зрадили, – прокоментував Віктор Жданов.

Роль Карпа непроста, проте він сподобається глядачеві з перших секунд. Доля зводить власника крамниці з куховаркою Павлиною. Вона – милосердна, справедлива, але зневірена в коханні.

Відчути себе дружиною так і не встигла, адже 25 років чекала коханого з війська. Так і не дочекавшись, закрила свою душу і серце назавжди. Чи зможе Карпо переконати її в тому, що справжні почуття непідвладні часу та віку?