Украинская актриса Наталка Денисенко показала бэкстейдж со съемок костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов.

Артистка опубликовала серию Іnstagram-stories, в которых показала закулисье, репетиции, актеров и съемочную группу.

Показала Денисенко и своего мужа, актера Андрея Фединчика, которому также досталась роль в третьем сезоне Крепостной. Актриса пошутила, что в гриме он похож на певца Олега Винника.

— Это что Винник? Олег, дай мне автограф, пожалуйста. Что нужно делать, чтобы его получить? — смеясь сказала Наталка.

Также она показала, как на самом деле ведет себя на съемках. Заинтриговала актриса и необычным видом Фединчика, в котором он появится в одной из сцен.

— Не могу показать вам, но, поверьте, это будет очень неожиданно. И это будет не тот грим, который я показывала ранее, — написала Денисенко.

В драме Кріпосна. Жадана любов Наталка Денисенко исполняет роль Ларисы Червинской — жены сурового помещика Петра, которого играет актер Станислав Боклан.

Напомним, что премьера долгожданного продолжения сериала Кріпосна состоялась 1 ноября в 20.15 в эфире телеканала СТБ.

Костюмированная драма наконец-то откроет занавес и раскроет тайны будущего главных героев. Чем продолжится легендарная история — читайте на Фактах ICTV.