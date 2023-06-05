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Виконав хіт, хоча не мав права: лейбл Papa Music подає до суду на Wellboy

5 Червня 2023, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Wellboy
Джерело: Wellboy

Музичний лейбл Papa Music збирається подати в суд на співака Wellboy, який тепер виступає під псевдонімом Антон Velboi.

Річ у тім, що артист виконав свої хіти на концерті у NAVY, хоча робити тепер цього не може, оскільки всі права належать лейблу. Так, на концерті глядачі почули від нього пісню Гуси.

– Антон не має права виконувати свої старі пісні. Права на всі музичні твори належать музичному лейблу Papa music. Жодних домовленостей з Антоном лейбл і його представники на сьогодні не дійшли. Готуємо позов до суду, – розповіли в Papa Music Культурной Прачечной.

У квітні Wellboy зі скандалом пішов із Papa music. Один із засновників лейблу Євген Тріплов ясно дав зрозуміти, що таке рішення артиста стало для них несподіванкою, як і те, що артист вирішив працювати з директором Мартою Останковою.

Сам Антон після слів Євгена назвав шоу-бізнес гниллю. Очевидно, артист думав, що все вирішиться легко.

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