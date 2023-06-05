Музыкальный лейбл Papa Music собирается подать в суд на певца Wellboy, который теперь выступает под псевдонимом Антон Velboi.

Дело в том, что артист исполнил свои хиты на концерті в NAVY, хотя делать теперь этого не может, поскольку все права принадлежат лейблу. Так, на концерте зрители услышали от него песню Гуси.

— Антон не имеет права исполнять свои старые песни. Права на все музыкальные произведения принадлежат музыкальному лейблу Papa music. Никаких договоренностей с Антоном лейбл и его представители на сегодняшний день не дошли. Готовим иск в суд, — рассказали в Papa Music Культурной Прачечной.

В апреле Wellboy со скандалом ушел из Papa music. Один из основателей лейбла Евгений Триплов ясно дал понять, что такое решение артиста стало для них неожиданностью, как и то, что артист решил работать с директором Мартой Останковой.

Сам Антон после слов Евгения назвал шоу-бизнес гнилью. Очевидно, артист думал, что все разрешится легко.