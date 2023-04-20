Виконавець Wellboy (Антон Вельбой) має виплатити лейблу Papa music $2 млн. Усе через дострокове розірвання контракту, який діє до 2028 року. Якщо співак не виплатить зазначену суму, він втратить права на свої псевдонім і пісні.

Співзасновник Papa music Євген Тріплов сказав, що відхід Антона з лейблу став для нього несподіванкою, оскільки особисто в обличчя артист про це не говорив. Співака вони просто так не відпустять, будуть розгляди в суді.

– У нього є договір із компанією Papa music. Усі права належали лейблу. Матеріал, який створювався в процесі роботи з лейблом, належить лейблу. Ось і все. Антону нічого не належить, – наголосив Євген в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Крім того, висловився Тріплов і про Марту Останкову, з якою тепер має намір працювати Антон. Вона заявила, що Євген і засновник лейблу Papa music Олексій Голубєв займають проросійську позицію. Останкова нібито злила в мережу відповідні голосові повідомлення Голубєва, але спершу розіслала їх усій команді.

Як відповідь Тріплов показав особисте листування з Wellboy, у якому шкодує про те, що співак ухвалив таке рішення і зробив усе, не домовившись із лейблом.

Євген написав Антону, що потрібно було просто поговорити віч-на-віч, а також задався питанням – як він міг засумніватися в його проукраїнській позиції.

Своєю чергою Wellboy відповідав коротко. Каже, просто хоче жити своїм життям і робити музику. Також він звинуватив Тріплова в тому, що той нібито не цікавився останнім часом його справами, а сам він робив усе, що йому казав лейбл.

Нагадаємо, нещодавно Wellboy заявив, що завершує співпрацю з Papa music і працюватиме з директором Мартою Останковою. Про це артист сказав в Instagram, однак зараз ця публікація вже недоступна.