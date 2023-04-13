Український співак Wellboy (Антон Вельбой) заявив, що завершує співпрацю з продюсерським центром Papa music. Артист сказав, що має намір тепер працювати з директором Мартою Останковою. Продюсер Євген Тріплов уже відреагував на гучні слова виконавця.

Так, у своєму Instagram Wellboy сказав, що будь-які зміни на краще.

– Друзі, всім привіт, як ви? Я особисто втомився, хочу любові, тупію і хочу вам повідомити, що я перестаю співпрацювати з Papa music. Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти, чи не будуть, чи будуть хороші кліпи, чи ні, але будь-які зміни – це на краще, – поділився виконавець.

Після його заяви на зв’язок вийшов продюсер і один із засновників лейблу Євген Тріплов. Очевидно, для нього рішення артиста стало несподіванкою, а Марту, з якою той тепер має намір працювати, і зовсім звільнили рік тому, оскільки на те було багато причин – від алкоголізму до фінансових махінацій.

Тріплов зазначив, що Марта – мстива людина, тож легко могла накрутити Антона і його маму.

Вочевидь Останкова вирішила заробити легкі гроші, оскільки Wellboy вже повністю готовий і розкручений як артист.

– Вона вважає, що люди вклали в Антона понад $200 тис., працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили, як артиста. І тепер, коли можна повертати інвестиції, працювати, Марта каже: Антоне, давай ми не будемо ні з ким ділитися. Але ми будемо все це вирішувати в юридичній площині й подивимося, хто має рацію і хто на боці добра і зла, – підсумував Тріплов.

Після заяви Євгена Wellboy знову вийшов на зв’язок із шанувальниками, зазначивши, що шоу-бізнес – гниль. Каже, начебто всі дорослі люди, але поводяться як маленькі діти.

Очевидно, далі буде. Чим завершитися історія – побачимо.