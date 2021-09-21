Американська кіностудія A24 показала перший трейлер фільму Макбет. Світова прем’єра стрічки відбудеться на Нью-Йоркському кінофестивалі 24 вересня.

Режисером фільму Макбет виступив режисер Джоел Коен. Він вперше працював без свого брата Ітана, який покинув кіноіндустрію заради театральних постановок.

Макбет – це чергова екранізація однойменної трагедії Вільяма Шекспіра. Сценарій за знаменитою п’єсою Джоел Коен написав самостійно.

У центрі сюжету три відьми, які пророкують лорду Макбету, що він стане королем Шотландії.

Відтоді Макбет разом з дружиною намагаються зробити все, щоб роздобути престол і залишити його при собі, прибравши з дороги всіх інших претендентів.

Головні ролі у стрічці зіграли володарі премії Оскар Дензел Вашингтон (Тренувальний день, Ураган) і Френсіс Макдорманд (Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі; Земля кочівників). Також зйомках взяли участь Брендан Глісон і Гаррі Меллінг.

На стримінговій платформі Apple TV+ Макбет вийде лише 14 січня 2022 року.

Нещодавно вийшов трейлер картини Вестсайдська історія від режисера Стівена Спілберга. В основі сюжету лежить п’єса Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра.

Головні ролі у мюзиклі зіграли Ансель Елгорт і співачка Рейчел Зеглер. Зйомки Вестсайдської історії проходили у Нью-Йорку у червні 2019 року. В Україні на великих екранах мюзикл з’явиться 9 грудня 2021 року.