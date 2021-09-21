Американская киностудия A24 показала первый трейлер фильма Макбет. Мировая премьера ленты состоится на Нью-Йоркском кинофестивале 24 сентября.

Режиссером фильма Макбет выступил режиссер Джоэл Коэн. Он впервые работал без своего брата Итана, который покинул киноиндустрию ради театральных постановок.

Макбет — это очередная экранизация одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Сценарий по знаменитой пьесе Джоэл Коэн написал самостоятельно.

В центре сюжета три ведьмы, которые предсказывают лорду Макбету, что он станет королем Шотландии.

С тех пор Макбет вместе с женой пытаются сделать все, чтобы заполучить престол и оставить его при себе, убрав с дороги всех остальных претендентов.

Главные роли в картине сыграли обладатели премии Оскар Дензел Вашингтон (Тренировочный день, Ураган) и Фрэнсис МакДорманд (Три билборда на границе Эббинга, Миссури; Земля кочевников). Также съемках приняли участие Брендан Глисон и Гарри Меллинг.

На стриминговой платформе Apple TV+ Макбет выйдет только 14 января 2022 года.

Недавно вышел трейлер картины Вестсайдская история от режиссера Стивена Спилберга. В основе сюжета лежит пьеса Ромео и Джульетта Уильяма Шекспира.

Главные роли в мюзикле сыграли Энсел Элгорт и певица Рэйчел Зеглер. Съемки Вестсайдской истории проходили в Нью-Йорке в июне 2019 года. В Украине на больших экранах мюзикл появится 9 декабря 2021 года.