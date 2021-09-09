Трейлер довгоочікуваного фільму Матриця: Воскресіння з’явився в мережі. У ролику показали частину сюжету нової картини від Вачовскі.

Судячи з ролика, Нео (Кіану Рівз) і Трініті (Керрі-Енн Мосс) не знають один про одного. Можливо, вони забули про свої почуття.

У кліпі показали, що головний герой Нео має своє справжнє ім’я Томас Андерсон, і він ходить до психотерапевта, розповідаючи йому про загадкові сни. Ці бачення не здаються звичайними снами.

У фільмі також з’явилися і нові герої — за сюжетом, Нео незабаром зустрічає персонажа Яг’ї Абдул-Матіна II, який виглядає як молодий Морфей. Загадковий чоловік в знайомому для фанатів вбранні дає Нео червону таблетку.

Крім сюжету, в трейлері не забули показати й екшн — Нео може не тільки зупиняти кулі, але і змінювати траекторію ракет, які в нього летять.

Трейлер натякає на те, що в фільмі не буде Лоренса Фішберна – Морфея може зіграти Яг’я Абдул-Матін II, про що свідчить його одяг.

Нагадаємо, що прем’єра Матриця: Воскресіння відбудеться в кіно і HBO Max 16 грудня.