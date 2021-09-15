Американська кіностудія 20th Century Studios оприлюднила трейлер картини Вестсайдська історія.

Нова стрічка режисера Стівена Спілберга – це адаптація відомого бродвейського мюзиклу 1957 року. В основі сюжету лежить п’єса Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра.

Події картини розгортатимуться у Нью-Йорку в 1950-х роках, де підлітки Тоні і Марія закохуються в один одного і намагаються бути разом. Але головною перешкодою у їхніх стосунках є те, що вони походять з двох ворогуючих вуличних банд.

Головні ролі у мюзиклі Вестсайдська історія зіграли Ансель Елгорт (На драйві) і співачка Рейчел Зеглер, для якої ця робота у кіно є дебютною.

Сценаристом проекту виступив Тоні Кушнер, який вже працював спільно зі Спілбергом у 2005 і 2012 роках.

Перша екранізація мюзиклу вийшла ще у 1961 році – тоді її зняли режисери Роберт Вайз і Джером Роббінс.

На церемонії нагородження премією Оскар 1962 фільм отримав нагороди в 10 номінаціях, зокрема за Кращий фільм і Кращого режисера.

Зйомки стрічки Вестсайдська історія проходили у Нью-Йорку у червні 2019 року. Прем’єра фільму мала відбутися ще в грудні 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали на рік.

В Україні на великих екранах мюзикл з’явиться 9 грудня 2021 року.

Фото: Walt Disney Studios