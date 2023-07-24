Український артист Артем Пивоваров поскандалив із фанатом просто зі сцени. Артист відреагував на невдоволення слухача і запропонував йому взяти в руки мікрофон.

Неприємний інцидент зняли на відео і виклали в TikTok.

Усе почалося з того, що один із фанів показував своє невдоволення сольним концертом великим пальцем вниз, і Пивоваров це помітив. Виконання пісень припинилося, і артист запропонував хлопцеві вийти на сцену і спробувати заспівати замість нього, але отримав відмову. Конфлікт на цьому не закінчився.

– Іди сюди. Ти весь концерт показуєш палець вниз. Виходь на сцену, будь ласка. Сміливіше. Чи ти не про сміливість? Чи це типу “клас”, тільки в інший бік? А, я просто не розумію. Вибач, друже, я не так зрозумів, – закінчив розмову Артем.

Музикант вирішив не затягувати розмову, яка ні до чого не привела, і продовжив співати для задоволеної публіки.

Це далеко не перші конфлікти Артема зі слухачами. Наприклад, у лютому Пивоваров поставив на місце диванних експертів, які вважають, що концерти артистів не на часі на тлі війни. Співак заявив, що робитиме все, щоб підтримувати армію і зберігати українську культуру.