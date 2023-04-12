Співак Артем Пивоваров насварив свого фаната за агресію в бік жінки. Артист закликав поважати одне одного, і в публікації відео розповів про своє ставлення до жінок.

Так, відео з інцидентом на концерті Пивоваров опублікував в Instagram.

На ньому видно, як артист звертається до учасників конфлікту зі сцени, і просить поважати одне одного. До ролика він також додав, що в його рідному місті Вовчанську на Харківщині за агресію в бік жінки чоловік отримував в обличчя.

– За таку поведінку навіть не проводили бесіди, одразу в кабіну прилітало. Людина, яку виховували жінки і яка не мала прикладів батьківської підтримки, апріорі виступатиме проти агресії в бік жінок. Така моя природа, – заявив Артем.

Артист додав, що не терпітиме булінгу, жорстокості, залякувань і погроз на своїх концертах від чоловіків.

– Я закликаю чоловіків на моїх концертах бути чоловіками, а не нелюдами! Інакше з вами я буду спілкуватися не як артист. Багато хто приходить на концерти потанцювати, а інші – насолодитися музикою. В умовах війни ми не можемо вибирати майданчики для концерту, на яких буде зручно всім. Як переможемо – будемо проводити концерти на найбільших локаціях, – заявив музикант.

Раніше фанати розкритикували Пивоварова за концерт у театрі Чернівців. У самому розпалі заходу він видерся на розкішний балкон із травмованою ногою.