Украинский артист Артем Пивоваров поскандалил с фанатом прямо со сцены. Артист отреагировал на недовольство слушателя и предложил ему взять в руки микрофон.

Неприятный инцидент засняли на видео и выложили в TikTok.

Все началось с того, что один из фанов показывал свое недовольство сольным концертом большим пальцем вниз, и Пивоваров это заметил. Исполнение песен прекратилось, и артист предложил парню выйти на сцену и попробовать спеть вместо него, но получил отказ. Конфликт на этом не закончился.

— Иди сюда. Ты весь концерт показываешь палец вниз. Выходи на сцену, пожалуйста. Смелее. Или ты не о смелости? Или это типо “класс”, только в другую сторону? А, я просто не понимаю. Извини, друг, я не так понял, — закончил разговор Артем.

Музыкант решил не затягивать разговор, который ни к чему не привел, и продолжил петь для довольной публики.

Это далеко не первые конфликты Артема со слушателями. К примеру, в феврале Пивоваров поставил на место диванных экспертов, которые считают, что концерты артистов не ко времени на фоне войны. Певец заявил, что будет делать все, чтобы поддерживать армию и сохранять украинскую культуру.