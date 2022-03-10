Українська акторка театру та кіно Олеся Жураківська розповіла про боротьбу на інформаційному фронті та волонтерство.

– Ми залишилися вдома у Києві. Як сказала моя мама: Вдома і стіни допомагають. Підтримуємо тих, хто не зміг залишитися вдома – друзі поїхали з Гостомелю, і також багато хто вже за кордоном. А ми залишилися вдома – читаємо діткам книги. Вони нам на 8 березня робили листівки та читали вірші – підіймають нам настрій. Багато часу проводимо у підвалі, але коли виходимо назовні – щосили намагаємося вести нормальний спосіб життя, – розповідає Олеся.

Акторка додала, що деякі її російські колеги тримають із нею зв’язок та допомагають українцям з пошуком житла.

– Також я зараз веду інформаційний фронт. Намагаюся публікувати відео в Instagram, обговорюючи ситуацію в Україні. Судячи з кількості переглядів, росіян дратують мої звернення. Але я сподіваюся, що до адекватних людей маю змогу достукатися, – додала Жураківська.

Так, деякі російські знаменитості усвідомлюють варварство РФ на території України – телеведуча Тетяна Лазарєва неодноразово виступала на підтримку нашої країни. Вона запевняє, що своїми словами вже наговорила на величезний термін, але повертатися в країну диктатора Путіна вона не планує.