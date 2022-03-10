Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала о борьбе на информационном фронте и волонтерстве.

— Мы остались дома в Киеве. Как сказала моя мама: Дома и стены помогают. Поддерживаем тех, кто не смог остаться дома — друзья уехали из Гостомеля, и также многие уже за границей. А мы остались дома — читаем деткам книги. Они нам на 8 марта делали открытки и читали стихи — поднимают нам настроение. Много времени проводим в подвале, но когда выходим наружу — изо всех сил пытаемся вести нормальный образ жизни, — рассказывает Олеся.

Актриса добавила, что некоторые ее российские коллеги держат с ней связь и помогают украинцам с поиском жилья.

— Также я сейчас веду информационный фронт. Стараюсь публиковать видео в Instagram, обсуждая ситуацию в Украине. Судя по количеству просмотров, россиян раздражают мои обращения. Но я надеюсь, что до адекватных людей смогу достучаться, — добавила Жураковская.

Так, некоторые российские знаменитости осознают варварство РФ на территории Украины — телеведущая Татьяна Лазарева неоднократно выступала в поддержку нашей страны. Она уверяет, что своими словами уже наговорила на огромный тюремный срок, но возвращаться в страну диктатора Путина она не планирует.