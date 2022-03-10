Все піде Україні: Макс Барських не поверне росіянам гроші за скасовані концерти

Український співак Макс Барських не повертатиме гроші за квитки, куплені на його концерти в Росії.

Під однією з публікацій в Instagram російські шанувальники поцікавилися в Барських, чи він поверне їм гроші за скасовані в РФ концерти. Виконавець не став ухилятися від запитання та сказав, що вони будуть спрямовані на благодійні цілі.

– Х*й! Вони йдуть на гуманітарну допомогу Україні! – написав музикант у коментарях під постом.

У цій же публікації Барських зазначив, що давав, дає та даватиме концерти в усьому світі для людей зі східної Європи.

– Хто вам сказав, що Росія мене витягла? Це вам пощастило, що я туди заїжджав. Слава богу, що звільнився час від відвідування ваших міст! І, тим більше, у вас уже не буде грошей ходити на концерти! Та й не маю бажання співати дурним людям, просякнутим ненавистю до України! – написав артист.

Макс Барських виявився одним із тих зірок, яким Батьківщина важливіша за гроші. Артист не побоявся втратити російських слухачів і одразу заявив, що Росія напала на Україну, на відміну від його колег – Ані Лорак і Світлани Лободи.

Також Барських записав пісню про війну – Буде весна. Композицію супроводжують кадри руйнівних наслідків війни в Україні.