Російська телеведуча Тетяна Лазарєва розповіла, чому зірки країни-агресора бояться висловити свою позицію. За її словами, у Росії сильні репресії, і публічні люди не наважуються прийняти чийсь бік.

Відомо, що Лазарєва зараз перебуває у Києві — вона неодноразово висловлювалася на підтримку України. Телеведуча приїхала до нашої столиці на знімання, і 25 лютого мала летіти до Росії, але залишилася тут.

– Виступ артиста на тему війни – це його рішення. Для публічних людей важко прийняти якийсь бік. У Росії сильні репресії та сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох. Ми не можемо від усіх цього вимагати, – заявила Лазарєва.

У свою чергу Тетяна називає речі своїми іменами: Росія напала на Україну, а в одному з останніх інтерв’ю зізналася, що вже наговорила собі на великий тюремний термін у РФ – тому вона напевно не повернеться.

Багато російських зірок вже покинули свою країну – деякі запевняють, що це запланована поїздка, і вони обов’язково повернуться. Інші – без заяв перетнули кордон, приховавши свої плани від фанатів.

Наші знаменитості не стали сидіти без діла — багато публічних особистостей збирають кошти на допомогу нашій країні. Наприклад, співачка Джамала зуміла зібрати €67 млн ​​для ЗСУ лише однією піснею, і зупинятися на досягнутому не збирається.