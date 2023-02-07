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Виглядав нещасним: Бен Аффлек розсмішив мережу сумним обличчям на Греммі 2023

7 Лютого 2023, 08:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бен Аффлек
Джерело: Depositphotos

Американський актор Бен Аффлек вразив мережу своєю реакцією на захід Греммі 2023. Артист виглядав нещасним, навіть у компанії його дружини, Дженніфер Лопес.

Оператори телеканалу CBS неодноразово направляли свої камери на Аффлека під час церемонії – багато хто відзначив, що Бен хотів бути будь-де, але тільки не на музичній премії в Лос-Анджелесі.

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Розвеселити актора не змогли навіть легенди музики на сцені – Стіві Вандер, Смокі Робінсон та Міссі Елліотт. Навіть під час концерту актор виглядав нещасним. Це викликало реакцію в соцмережі, і багато хто з глядачів вирішив пожартувати.

– Дякую тим, хто продовжує знімати Бена Аффлека, коли він стає все більш роздратованим, – написав автор і радіоведучий Еламін Абдельмахмуд у Twitter.

Навіть користувачі мережі оцінили гримасу Бена:

  • Аффлек – це кожен чоловік, якого дружина тягне на роботу;
  • Бен Аффлек – скрізь інтроверт
  • Ви можете бачити, як батареї розряджаються в режимі реального часу. Людина вже на 23%.

Втім, інші зірки не виглядали настільки нещасними. Наприклад, Бейонсе встановила рекорд на Греммі – вона отримала одразу 4 нагороди у 9 номінаціях. Також відзначилися Гаррі Стайлз, Адель та Бонні Райт.

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Джерело
CNN
Теги
Бен Аффлек Греммі (Grammy)
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