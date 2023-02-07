Американський актор Бен Аффлек вразив мережу своєю реакцією на захід Греммі 2023. Артист виглядав нещасним, навіть у компанії його дружини, Дженніфер Лопес.
Оператори телеканалу CBS неодноразово направляли свої камери на Аффлека під час церемонії – багато хто відзначив, що Бен хотів бути будь-де, але тільки не на музичній премії в Лос-Анджелесі.
Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% ???? #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr
— Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023
Розвеселити актора не змогли навіть легенди музики на сцені – Стіві Вандер, Смокі Робінсон та Міссі Елліотт. Навіть під час концерту актор виглядав нещасним. Це викликало реакцію в соцмережі, і багато хто з глядачів вирішив пожартувати.
Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2
— shauna (@goldengateblond) February 6, 2023
– Дякую тим, хто продовжує знімати Бена Аффлека, коли він стає все більш роздратованим, – написав автор і радіоведучий Еламін Абдельмахмуд у Twitter.
Навіть користувачі мережі оцінили гримасу Бена:
- Аффлек – це кожен чоловік, якого дружина тягне на роботу;
- Бен Аффлек – скрізь інтроверт
- Ви можете бачити, як батареї розряджаються в режимі реального часу. Людина вже на 23%.
Втім, інші зірки не виглядали настільки нещасними. Наприклад, Бейонсе встановила рекорд на Греммі – вона отримала одразу 4 нагороди у 9 номінаціях. Також відзначилися Гаррі Стайлз, Адель та Бонні Райт.