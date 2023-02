Американський актор Бен Аффлек вразив мережу своєю реакцією на захід Греммі 2023. Артист виглядав нещасним, навіть у компанії його дружини, Дженніфер Лопес.

Оператори телеканалу CBS неодноразово направляли свої камери на Аффлека під час церемонії – багато хто відзначив, що Бен хотів бути будь-де, але тільки не на музичній премії в Лос-Анджелесі.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% ???? #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr

— Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023