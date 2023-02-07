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Персони

Выглядел несчастным: Бен Аффлек рассмешил сеть грустным лицом на Грэмми 2023

7 февраля 2023, 08:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бен Аффлек
Источник: Depositphotos

Американский актер Бен Аффлек поразил сеть своей реакцией на мероприятие Грэмми 2023. Артист выглядел несчастным, даже в компании его жены, Дженнифер Лопес.

Операторы телеканала CBS неоднократно направляли свои камеры на Аффлека во время церемонии — многие отметили, что Бен хотел быть где угодно, но только не на музыкальной премии в Лос-Анджелесе.

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Развеселить актера не смогли даже легенды музыки на сцене — Стиви Уандер, Смоки Робинсон и Мисси Эллиотт. Даже во время концерта актер выглядел несчастным. Это вызвало реакцию в соцсети, и многие из зрителей решил подшутить.

— Спасибо тем, кто продолжает снимать Бена Аффлека, когда он становится все более и более раздраженным, — написал автор и радиоведущий Эламин Абдельмахмуд в Twitter.

Даже пользователи сети оценили гримасу Бена:

  • Аффлек — это каждый муж, которого жена тащит на работу;
  • Бен Аффлек — везде интроверт;
  • Вы можете видеть, как разряжаются его батареи в режиме реального времени. Человек уже на 23%. 

Впрочем, другие звезды не выглядели настолько несчастными. К примеру, Бейонсе установила рекорд на Грэмми — она получила сразу 4 награды в 9 номинациях. Также отличились Гарри Стайлз, Адель и Бонни Райт.

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Источник
CNN
Теги
Бен Аффлек Грэмми (Grammy)
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