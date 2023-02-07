Американский актер Бен Аффлек поразил сеть своей реакцией на мероприятие Грэмми 2023. Артист выглядел несчастным, даже в компании его жены, Дженнифер Лопес.

Операторы телеканала CBS неоднократно направляли свои камеры на Аффлека во время церемонии — многие отметили, что Бен хотел быть где угодно, но только не на музыкальной премии в Лос-Анджелесе.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% ???? #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Сейчас смотрят Развеселить актера не смогли даже легенды музыки на сцене — Стиви Уандер, Смоки Робинсон и Мисси Эллиотт. Даже во время концерта актер выглядел несчастным. Это вызвало реакцию в соцсети, и многие из зрителей решил подшутить. Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2 — shauna (@goldengateblond) February 6, 2023 — Спасибо тем, кто продолжает снимать Бена Аффлека, когда он становится все более и более раздраженным, — написал автор и радиоведущий Эламин Абдельмахмуд в Twitter. Даже пользователи сети оценили гримасу Бена: Аффлек — это каждый муж, которого жена тащит на работу;

Бен Аффлек — везде интроверт;

Вы можете видеть, как разряжаются его батареи в режиме реального времени. Человек уже на 23%. Впрочем, другие звезды не выглядели настолько несчастными. К примеру, Бейонсе установила рекорд на Грэмми — она получила сразу 4 награды в 9 номинациях. Также отличились Гарри Стайлз, Адель и Бонни Райт. Читайте также: Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми — какой певица была 5-20 лет назад

Источник CNN

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