Американский актер Бен Аффлек поразил сеть своей реакцией на мероприятие Грэмми 2023. Артист выглядел несчастным, даже в компании его жены, Дженнифер Лопес.

Операторы телеканала CBS неоднократно направляли свои камеры на Аффлека во время церемонии — многие отметили, что Бен хотел быть где угодно, но только не на музыкальной премии в Лос-Анджелесе.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% ???? #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr

— Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023