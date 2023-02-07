Американский актер Бен Аффлек поразил сеть своей реакцией на мероприятие Грэмми 2023. Артист выглядел несчастным, даже в компании его жены, Дженнифер Лопес.
Операторы телеканала CBS неоднократно направляли свои камеры на Аффлека во время церемонии — многие отметили, что Бен хотел быть где угодно, но только не на музыкальной премии в Лос-Анджелесе.
Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% ???? #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr
— Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023
Развеселить актера не смогли даже легенды музыки на сцене — Стиви Уандер, Смоки Робинсон и Мисси Эллиотт. Даже во время концерта актер выглядел несчастным. Это вызвало реакцию в соцсети, и многие из зрителей решил подшутить.
Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2
— shauna (@goldengateblond) February 6, 2023
— Спасибо тем, кто продолжает снимать Бена Аффлека, когда он становится все более и более раздраженным, — написал автор и радиоведущий Эламин Абдельмахмуд в Twitter.
Даже пользователи сети оценили гримасу Бена:
- Аффлек — это каждый муж, которого жена тащит на работу;
- Бен Аффлек — везде интроверт;
- Вы можете видеть, как разряжаются его батареи в режиме реального времени. Человек уже на 23%.
Впрочем, другие звезды не выглядели настолько несчастными. К примеру, Бейонсе установила рекорд на Грэмми — она получила сразу 4 награды в 9 номинациях. Также отличились Гарри Стайлз, Адель и Бонни Райт.