Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі – якою співачка була 5-20 років тому

Після 65-ї церемонії Греммі, яка відбулася в Лос-Анджелесі, користувачі мережі обговорюють не лише переможців, а й інших зірок, присутніх там.
Так, на сцену перед глядачами вийшла американська співачка Мадонна, щоб забрати статуетку колег – Сема Сміта та Кім Петрас у номінації Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом. Артистка вирішила сказати кілька слів, проте вся увага шанувальників була прикута до її обличчя, що помітно змінилося.
На сцені 64-річна Мадонна постала у чорному костюмі – довгій спідниці та піджаку. Волосся вона заплела в чотири кіски – дві у обличчя та дві на потилиці, образ завершила макіяжем із яскравим контурингом.
У Twitter стали масово з’являтися повідомлення, в яких обговорюють дивний зовнішній вигляд знаменитості та те, що вона переборщила із пластикою. Співачку також порівнюють із головним антагоністом серії фільмів Пила Джоном Крамером.
- Мадонна шокувала на Греммі своїм новим обличчям.
Madonna shocks #GRAMMYs with new face. pic.twitter.com/HGDgb0KFKt
— Aristocles the 12th (@Aristocles12th) February 6, 2023
- Мадонна більше не схожа на Мадонну.
Madonna doesn’t even look like Madonna anymore #GRAMMYs pic.twitter.com/6f31q7kTPE
— Ariadne Quinn ????x5 (@ariadne_quinn) February 6, 2023
- Жалюгідне видовище.
Give it up, old lady. You’re truly pitiful at this point pic.twitter.com/igc73hQ3aJ
— Annette L (@annette_l17) February 6, 2023
- Подумав, що Мадонна схожа на когось і тут мене осяяло.
I was thinking Madonna looked similar to someone then it hit me. pic.twitter.com/OD7046xbAV
— Chris Reid (@InnerTryps) February 6, 2023
Факти ICTV вирішили показати вам, який вигляд має Мадонна зараз і якою вона була 5-20 років тому, щоб ви самі змогли оцінити зміни у зовнішності знаменитості.
Варто зазначити, що останнім часом артистка вражає шанувальників своїми витівками. Так, наприклад, Мадонна станцювала тверк на камеру в напівпрозорому бюстгальтері, плавках із високою талією та колготках у сіточку.
Тоді користувачі мережі наголосили, що співачка лякає їх.