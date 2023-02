Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі – якою співачка була 5-20 років тому

Після 65-ї церемонії Греммі, яка відбулася в Лос-Анджелесі, користувачі мережі обговорюють не лише переможців, а й інших зірок, присутніх там.

Так, на сцену перед глядачами вийшла американська співачка Мадонна, щоб забрати статуетку колег – Сема Сміта та Кім Петрас у номінації Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом. Артистка вирішила сказати кілька слів, проте вся увага шанувальників була прикута до її обличчя, що помітно змінилося.

На сцені 64-річна Мадонна постала у чорному костюмі – довгій спідниці та піджаку. Волосся вона заплела в чотири кіски – дві у обличчя та дві на потилиці, образ завершила макіяжем із яскравим контурингом.

У Twitter стали масово з’являтися повідомлення, в яких обговорюють дивний зовнішній вигляд знаменитості та те, що вона переборщила із пластикою. Співачку також порівнюють із головним антагоністом серії фільмів Пила Джоном Крамером.

Мадонна шокувала на Греммі своїм новим обличчям.

Мадонна більше не схожа на Мадонну.

Жалюгідне видовище.

Подумав, що Мадонна схожа на когось і тут мене осяяло.

Факти ICTV вирішили показати вам, який вигляд має Мадонна зараз і якою вона була 5-20 років тому, щоб ви самі змогли оцінити зміни у зовнішності знаменитості.

Варто зазначити, що останнім часом артистка вражає шанувальників своїми витівками. Так, наприклад, Мадонна станцювала тверк на камеру в напівпрозорому бюстгальтері, плавках із високою талією та колготках у сіточку.

Тоді користувачі мережі наголосили, що співачка лякає їх.