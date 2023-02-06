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Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі – якою співачка була 5-20 років тому

6 Лютого 2023, 14:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Після 65-ї церемонії Греммі, яка відбулася в Лос-Анджелесі, користувачі мережі обговорюють не лише переможців, а й інших зірок, присутніх там.

Так, на сцену перед глядачами вийшла американська співачка Мадонна, щоб забрати статуетку колег – Сема Сміта та Кім Петрас у номінації Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом. Артистка вирішила сказати кілька слів, проте вся увага шанувальників була прикута до її обличчя, що помітно змінилося.

На сцені 64-річна Мадонна постала у чорному костюмі – довгій спідниці та піджаку. Волосся вона заплела в чотири кіски – дві у обличчя та дві на потилиці, образ завершила макіяжем із яскравим контурингом.

Зараз дивляться

У Twitter стали масово з’являтися повідомлення, в яких обговорюють дивний зовнішній вигляд знаменитості та те, що вона переборщила із пластикою. Співачку також порівнюють із головним антагоністом серії фільмів Пила Джоном Крамером.

  • Мадонна шокувала на Греммі своїм новим обличчям.

  • Мадонна більше не схожа на Мадонну.

  • Жалюгідне видовище.

  • Подумав, що Мадонна схожа на когось і тут мене осяяло.

Факти ICTV вирішили показати вам, який вигляд має Мадонна зараз і якою вона була 5-20 років тому, щоб ви самі змогли оцінити зміни у зовнішності знаменитості.

Мадонна

Мадонна – 2023 рік і 2003 рік

Мадонна

Мадонна – 2023 рік і 2008 рік

Мадонна

Мадонна – 2023 рік і 2013 рік

Мадонна

Мадонна – 2023 рік і 2018 рік

Варто зазначити, що останнім часом артистка вражає шанувальників своїми витівками. Так, наприклад, Мадонна станцювала тверк на камеру в напівпрозорому бюстгальтері, плавках із високою талією та колготках у сіточку.

Тоді користувачі мережі наголосили, що співачка лякає їх.

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Греммі (Grammy) Мадонна
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