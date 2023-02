В Лос-Анджелесе состоялась 65 церемония Грэмми, где награждали всемирно известных музыкантов за их заслуги. В этот раз рекорд побила Бейонсе, которая выиграла в 4 из 9 номинаций.

Другие артисты также не остались в тени — Гарри Стайлс получил награду за Лучший альбом Harry’s House. Также среди победителей можно отметить Адель за Лучшее сольное поп-исполнение, а также артистку Бонни Райт — ее трек был назван Песней года.

Одно из крупнейших выступлений мероприятия было посвящено предстоящему 50-летию хип-хопа с участием звезд — Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi of Outkast.

Почти все 91 Грэмми этого года были вручены на предварительном мероприятии в Лос-Анджелесе перед основной церемонией. Вот список победителей в главных номинациях:

Запись года

About Damn Time, Lizzo

Альбом года

Harry’s House, Гарри Стайлс;

Песня года

Just Like That, Бонни Райт;

Лучший новый исполнитель

Samara Joy

Лучшее сольное поп-исполнение

Easy on Me, Адель

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой

Unholy, Sam Smith and Kim Petras

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

Higher, Michael Bublé

Лучший вокальный поп-альбом

Harry’s House, Гарри Стайлс

Лучшая танцевальная/электронная запись

Break My Soul, Бейонсе

Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом

Break My Soul, Бейонсе

Лучший современный инструментальный альбом

Empire Central, Snarky Puppy

Лучшее рок-исполнение

Broken Horses, Брэнди Карлайл

Лучшее металл исполнение

Degradation Rules, Оззи Осборн с участием Тони Айомми

Лучшая рок-песня

Broken Horses, Брэнди Карлайл, Фил Хансерот и Тим Хансерот

Лучший рок-альбом

Patient Number 9, Оззи Осборн

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение

Chaise Longue, Wet Leg

Лучшее исполнение в стиле R&B

Hrs & Hrs, Муни Лонг

Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B

Plastic Off the Sofa, Beyoncé, Бейонсе.

Что касается побед и статуэток, то совсем недавно Гарри Стайлза признали идеалом красоты среди мужчин. Рейтинг был составлен с помощью компьютерных вычислений, и артист оказался на четвертом месте.