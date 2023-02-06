В Лос-Анджелесе состоялась 65 церемония Грэмми, где награждали всемирно известных музыкантов за их заслуги. В этот раз рекорд побила Бейонсе, которая выиграла в 4 из 9 номинаций.
Другие артисты также не остались в тени — Гарри Стайлс получил награду за Лучший альбом Harry’s House. Также среди победителей можно отметить Адель за Лучшее сольное поп-исполнение, а также артистку Бонни Райт — ее трек был назван Песней года.
Одно из крупнейших выступлений мероприятия было посвящено предстоящему 50-летию хип-хопа с участием звезд — Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi of Outkast.
Почти все 91 Грэмми этого года были вручены на предварительном мероприятии в Лос-Анджелесе перед основной церемонией. Вот список победителей в главных номинациях:
Запись года
About Damn Time, Lizzo
Альбом года
Harry’s House, Гарри Стайлс;
Песня года
Just Like That, Бонни Райт;
Лучший новый исполнитель
Samara Joy
Лучшее сольное поп-исполнение
Easy on Me, Адель
Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой
Unholy, Sam Smith and Kim Petras
Лучший традиционный вокальный поп-альбом
Higher, Michael Bublé
Лучший вокальный поп-альбом
Harry’s House, Гарри Стайлс
Лучшая танцевальная/электронная запись
Break My Soul, Бейонсе
Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом
Break My Soul, Бейонсе
Лучший современный инструментальный альбом
Empire Central, Snarky Puppy
Лучшее рок-исполнение
Broken Horses, Брэнди Карлайл
Лучшее металл исполнение
Degradation Rules, Оззи Осборн с участием Тони Айомми
Лучшая рок-песня
Broken Horses, Брэнди Карлайл, Фил Хансерот и Тим Хансерот
Лучший рок-альбом
Patient Number 9, Оззи Осборн
Лучшее альтернативное музыкальное исполнение
Chaise Longue, Wet Leg
Лучшее исполнение в стиле R&B
Hrs & Hrs, Муни Лонг
Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B
Plastic Off the Sofa, Beyoncé, Бейонсе.
Что касается побед и статуэток, то совсем недавно Гарри Стайлза признали идеалом красоты среди мужчин. Рейтинг был составлен с помощью компьютерных вычислений, и артист оказался на четвертом месте.