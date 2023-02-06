В Лос-Анджелесе состоялась 65 церемония Грэмми, где награждали всемирно известных музыкантов за их заслуги. В этот раз рекорд побила Бейонсе, которая выиграла в 4 из 9 номинаций.

Другие артисты также не остались в тени — Гарри Стайлс получил награду за Лучший альбом Harry’s House. Также среди победителей можно отметить Адель за Лучшее сольное поп-исполнение, а также артистку Бонни Райт — ее трек был назван Песней года.

Одно из крупнейших выступлений мероприятия было посвящено предстоящему 50-летию хип-хопа с участием звезд — Run-DMC, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Flavor Flav, Queen Latifah, Big Boi of Outkast.

Сейчас смотрят Почти все 91 Грэмми этого года были вручены на предварительном мероприятии в Лос-Анджелесе перед основной церемонией. Вот список победителей в главных номинациях: Запись года About Damn Time, Lizzo Альбом года Harry’s House, Гарри Стайлс; Песня года Just Like That, Бонни Райт; Лучший новый исполнитель Samara Joy Лучшее сольное поп-исполнение Easy on Me, Адель Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой Unholy, Sam Smith and Kim Petras Лучший традиционный вокальный поп-альбом Higher, Michael Bublé Лучший вокальный поп-альбом Harry’s House, Гарри Стайлс Лучшая танцевальная/электронная запись Break My Soul, Бейонсе Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом Break My Soul, Бейонсе Лучший современный инструментальный альбом Empire Central, Snarky Puppy Лучшее рок-исполнение Broken Horses, Брэнди Карлайл Лучшее металл исполнение Degradation Rules, Оззи Осборн с участием Тони Айомми Лучшая рок-песня Broken Horses, Брэнди Карлайл, Фил Хансерот и Тим Хансерот Лучший рок-альбом Patient Number 9, Оззи Осборн Лучшее альтернативное музыкальное исполнение Chaise Longue, Wet Leg Лучшее исполнение в стиле R&B Hrs & Hrs, Муни Лонг Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B Plastic Off the Sofa, Beyoncé, Бейонсе. Что касается побед и статуэток, то совсем недавно Гарри Стайлза признали идеалом красоты среди мужчин. Рейтинг был составлен с помощью компьютерных вычислений, и артист оказался на четвертом месте. Читайте также: Глубокое декольте и колготки-чулки: Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского бренда

Источник NYT

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