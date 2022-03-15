Українська співачка Джамала звернулася до друзів і знайомих із Росії. Також вона сказала, що вперше за 19 днів із дітьми вийшла на вулицю.

В Instagram-stories артистка опублікувала серію відео, в яких сказала, що їй дуже шкода, що всі росіяни говорять як зомбі.

– Хочу сказати всім родичам, друзям, знайомим із Росії. Тим, хто не запитує, як у мене справи, як мої діти, як наші діти в підвалах, усім, хто своїм мовчанням доводять повну згоду з тим, що відбувається, хочу сказати, що я не хочу вас знати. Я сприймаю це як те, що ви вигнали мене з дому. Ніяк інакше. Ви конкретно, – сказала співачка.

Артистка зазначила, що їй шкода, оскільки голови росіян наповнені пропагандою.

– Це все дуже страшно, ви просто послухайте себе та почуйте, що ви не в собі. Об’єктивно це так. Інакше ви були б людьми, вас це хвилювало б, а відчуття, що коли вам робили Супутник від Covid-19, може вас дійсно чипували? Така думка прийшла до мене. Не може бути так синхронно, що вся Росія стала окремою планетою, – підсумувала Джамала.

Наразі Джамала разом із дітьми перебуває в Стамбулі. Її чоловік залишився в Києві. Раніше Джамала однією піснею зібрала €67 млн для ЗСУ. Вона виступила в Німеччині на нацвідборі на Євробачення 2022, виконавши пісню 1944.