Украинская певица Джамала обратилась к друзьям и знакомым из России. Также она сказала, что впервые за 19 дней с детьми вышла на улицу.

В Instagram-stories артистка опубликовала серию видео, в которых сказала, что ей очень жаль, что все россияне говорят как зомби.

— Хочу сказать всем родственникам, друзьям, знакомым из России. Тем, кто не спрашивает как у меня дела, как мои дети, как наши дети в подвалах, всем, кто своим молчанием доказывают полное согласие с происходящим, хочу сказать, что я не хочу вас знать. Я воспринимаю это как то, что вы выгнали меня из дома. Никак иначе. Вы конкретно, — сказала певица.

Артистка отметила, что ей жаль, поскольку головы россиян пропитаны пропагандой.

— Это все очень страшно, вы просто послушайте себя и услышьте, что вы не в себе. Объективно это так. Иначе вы были бы людьми, вас бы это волновало, а ощущение, что когда вам делали Спутник от Covid-19, может вас действительно чипировали? Такая мысль ко мне пришла. Не может же быть так синхронно, что вся Россия стала отдельной планетой, — подытожила Джамала.

Сейчас Джамала вместе с детьми находится в Стамбуле. Ее муж остался в Киеве. Ранее Джамала одной песней собрала €67 млн для ВСУ. Она выступила в Германии на нацотборе на Евровидение 2022, исполнив песню 1944.