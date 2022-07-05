Українка зустріла російського співака Миколу Баскова на відпочинку в Туреччині та поставила йому незручне запитання про повномасштабну війну в нашій країні.

Черкащанка Діана Осипенко зняла відео, на якому видно, як Басков веселиться в компанії жінки, танцює з нею та затискається. Згодом Микола зауважив, що його знімають, і вирішив піти в бік автора.

– Колю, привіт! Ми дуже раді бачити вас в Туреччині. Я хотіла сказати, що з України, яку зараз бомбардує Росія щодня, а ви тут веселитесь. Ви вважаєте нормальним веселитися? – поцікавилася жінка у співака.

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У відповідь путініст сказав, що не веселиться, а відпочиває. Згодом жінка, яка його супроводжувала, закрила Баскова своєю спиною, і вони почали відходити. Услід Діана викрикнула – Слава Україні!

Нагадаємо, Микола Басков активно підтримує повномасштабну війну в Україні та дії влади РФ. Нещодавно артист Андрій Данилко прокоментував позицію Баскова, зазначивши, що він боїться втратити джерела доходу.

Данилко сказав, що російському співаку необхідно перебувати в годівниці та мати впливових покровителів, які вирішують за нього питання.

Фото: Микола Басков