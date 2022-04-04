Українська ведуча Маша Єфросиніна записала нове відеозвернення після чергової публікації російського співака Миколи Баскова.

Путінський артист бере активну участь у пропагандистському рупорі Кремля і всіляко намагається ввести аудиторію в оману, називаючи новини з України фейковими.

Єфросиніна почала своє звернення з того, що вся стрічка в Instagram заповнена страшними фотографіями з Бучі, Ірпеня та Гостомеля, проте соцмережа блокує їх, оскільки навіть цифрові налаштування таке не здатні перетравити.

– Зате здатні перетравити мерзенні душі Баскових, Манучарових, Канделакі, Машкових, Симоньян, Соловйових та іншого начиння диктатора Путіна. Я точно знаю, ви, бридкі тварюки, бачили ці фотографії… Ви не тупі, у вас є очі, і ви все дивитеся. Тупі не здатні так професійно зображати шизофренію та схиляння перед людиною, яка тримає їх за яйця, – сказала Маша.

Ведуча закликала Баскова ніколи не називати нас братнім народом, пояснивши, чому варто забути про це формулювання. Вона зазначила, що між нами прірва і порівнювати українців із росіянами не можна.

– Брехня, Миколо, це коли тобі забороняють висловлювати свою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова Ні війні. Брехня і збочення – ви, гнійні пропагандисти. Це коли дітям у школі заборонено обговорювати війну та навіть вимовляти це слово. Коли вони співають пісні Дядько Вова, ми з тобою… Збочення – це коли військовий, взятий в полон в Україні, телефонує своїй матусі в Росію, а вона йому каже: Синку, будь ласка, нічого не говори про себе, благаю тебе. До мене прийдуть і у в’язницю заберуть, – зауважила Єфросиніна.

Також вона згадала, як Басков казав їй в 2014 році, що українці приповзатимуть у рваних колготках до Москви на заробітки. Однак цього не сталося.

– Брехня і збочення – це коли ваш диктатор не виходить із бункера, а вам розсилають методички, що писати і де… Живіть із цим, тому що жити вам залишилося недовго, – наголосила ведуча.

Зачепила Єфросиніна й орієнтацію співака.

– В одному ти маєш рацію, Колю, визнаю. Те, що ти заперечував, що гей. Ти і твій коханець Манучаров завжди заперечували, що ви геї. Тут справді погоджуся, ви не геї – ви п***раси, – підсумувала Маша.

Раніше український суд дозволив заарештувати Миколу Баскову. Найближчим часом артиста буде затримано через відкриту підтримку російського вторгнення в Україну. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.